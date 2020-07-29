Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.180 -1,10
BIST ANKARA 2.142 -1,48
BIST ANTALYA 1.459 0,42
BIST BALIKESİR 1.258 -1,30
BIST BURSA 2.739 1,93
BIST DENIZLI 2.
29.07.2020 18:35 | Son Güncelleme: 29.07.2020 19:36
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.180
|-1,10
|BIST ANKARA
|2.142
|-1,48
|BIST ANTALYA
|1.459
|0,42
|BIST BALIKESİR
|1.258
|-1,30
|BIST BURSA
|2.739
|1,93
|BIST DENIZLI
|2.400
|-0,33
|BIST ISTANBUL
|1.171
|-1,04
|BIST IZMIR
|2.476
|-1,58
|BIST KAYSERI
|5.635
|0,40
|BIST KOCAELI
|2.355
|-0,06
|BIST KONYA
|1.628
|1,84
|BIST TEKIRDAĞ
|7.882
|7,24
Kaynak: AA