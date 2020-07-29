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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.180 -1,10
BIST ANKARA 2.142 -1,48
BIST ANTALYA 1.459 0,42
BIST BALIKESİR 1.258 -1,30
BIST BURSA 2.739 1,93
BIST DENIZLI 2.

Borsada şehir endekslerinin değişimi
29.07.2020 18:35 | Son Güncelleme: 29.07.2020 19:36

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.180 -1,10
BIST ANKARA 2.142 -1,48
BIST ANTALYA 1.459 0,42
BIST BALIKESİR 1.258 -1,30
BIST BURSA 2.739 1,93
BIST DENIZLI 2.400 -0,33
BIST ISTANBUL 1.171 -1,04
BIST IZMIR 2.476 -1,58
BIST KAYSERI 5.635 0,40
BIST KOCAELI 2.355 -0,06
BIST KONYA 1.628 1,84
BIST TEKIRDAĞ 7.882 7,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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