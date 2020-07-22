Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 416.760 -2,00
BIST ANKARA 215.263 1,93
BIST ANTALYA 149.982 -0,84
BIST BALIKESİR 132.806 -0,02
BIST BURSA 268.
22.07.2020 18:37 | Son Güncelleme: 22.07.2020 19:07
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|416.760
|-2,00
|BIST ANKARA
|215.263
|1,93
|BIST ANTALYA
|149.982
|-0,84
|BIST BALIKESİR
|132.806
|-0,02
|BIST BURSA
|268.621
|1,76
|BIST DENIZLI
|253.516
|6,38
|BIST ISTANBUL
|122.001
|-0,65
|BIST IZMIR
|252.248
|0,76
|BIST KAYSERI
|563.599
|0,20
|BIST KOCAELI
|235.307
|0,02
|BIST KONYA
|157.371
|-3,58
|BIST TEKIRDAĞ
|760.753
|-1,47
Kaynak: AA