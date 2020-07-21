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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 425.262 -2,93
BIST ANKARA 211.181 -1,88
BIST ANTALYA 151.248 2,81
BIST BALIKESİR 132.833 -0,99
BIST BURSA 263.

Borsada şehir endekslerinin değişimi
21.07.2020 18:47 | Son Güncelleme: 21.07.2020 18:50

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 425.262 -2,93
BIST ANKARA 211.181 -1,88
BIST ANTALYA 151.248 2,81
BIST BALIKESİR 132.833 -0,99
BIST BURSA 263.984 -0,81
BIST DENIZLI 238.317 -1,75
BIST ISTANBUL 122.805 -0,98
BIST IZMIR 250.336 -1,56
BIST KAYSERI 562.485 -0,70
BIST KOCAELI 235.257 -0,74
BIST KONYA 163.221 5,06
BIST TEKIRDAĞ 772.066 -3,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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