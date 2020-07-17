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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 432.274 5,53
BIST ANKARA 214.766 0,89
BIST ANTALYA 144.218 2,33
BIST BALIKESİR 132.780 0,45
BIST BURSA 262.

Borsada şehir endekslerinin değişimi
17.07.2020 18:55 | Son Güncelleme: 17.07.2020 18:59

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 432.274 5,53
BIST ANKARA 214.766 0,89
BIST ANTALYA 144.218 2,33
BIST BALIKESİR 132.780 0,45
BIST BURSA 262.588 1,37
BIST DENIZLI 242.561 0,33
BIST ISTANBUL 123.240 0,05
BIST IZMIR 250.812 1,41
BIST KAYSERI 569.446 0,59
BIST KOCAELI 236.958 0,83
BIST KONYA 143.906 6,28
BIST TEKIRDAĞ 773.099 0,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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