Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 432.274 5,53
BIST ANKARA 214.766 0,89
BIST ANTALYA 144.218 2,33
BIST BALIKESİR 132.780 0,45
BIST BURSA 262.
17.07.2020 18:55 | Son Güncelleme: 17.07.2020 18:59
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|432.274
|5,53
|BIST ANKARA
|214.766
|0,89
|BIST ANTALYA
|144.218
|2,33
|BIST BALIKESİR
|132.780
|0,45
|BIST BURSA
|262.588
|1,37
|BIST DENIZLI
|242.561
|0,33
|BIST ISTANBUL
|123.240
|0,05
|BIST IZMIR
|250.812
|1,41
|BIST KAYSERI
|569.446
|0,59
|BIST KOCAELI
|236.958
|0,83
|BIST KONYA
|143.906
|6,28
|BIST TEKIRDAĞ
|773.099
|0,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA