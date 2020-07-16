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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 409.623 9,22
BIST ANKARA 212.863 1,46
BIST ANTALYA 140.930 0,93
BIST BALIKESİR 132.185 1,81
BIST BURSA 259.

Borsada şehir endekslerinin değişimi
16.07.2020 18:43 | Son Güncelleme: 16.07.2020 18:52

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 409.623 9,22
BIST ANKARA 212.863 1,46
BIST ANTALYA 140.930 0,93
BIST BALIKESİR 132.185 1,81
BIST BURSA 259.039 1,38
BIST DENIZLI 241.765 -0,69
BIST ISTANBUL 123.174 0,63
BIST IZMIR 247.315 0,79
BIST KAYSERI 566.127 1,87
BIST KOCAELI 235.016 1,32
BIST KONYA 135.404 5,91
BIST TEKIRDAĞ 771.831 3,60

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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