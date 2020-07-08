Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 360.518 -2,00
BIST ANKARA 211.374 -0,55
BIST ANTALYA 136.477 -1,92
BIST BALIKESİR 132.986 -2,42
BIST BURSA 253.
08.07.2020 18:37 | Son Güncelleme: 08.07.2020 18:45
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|360.518
|-2,00
|BIST ANKARA
|211.374
|-0,55
|BIST ANTALYA
|136.477
|-1,92
|BIST BALIKESİR
|132.986
|-2,42
|BIST BURSA
|253.108
|-0,42
|BIST DENIZLI
|248.821
|-2,11
|BIST ISTANBUL
|124.213
|-0,01
|BIST IZMIR
|250.293
|-0,40
|BIST KAYSERI
|574.120
|-1,15
|BIST KOCAELI
|231.256
|-0,35
|BIST KONYA
|112.819
|-0,37
|BIST TEKIRDAĞ
|782.406
|0,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA