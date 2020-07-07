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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 367.869 1,74
BIST ANKARA 212.549 1,62
BIST ANTALYA 139.145 4,51
BIST BALIKESİR 136.277 -1,09
BIST BURSA 254.

Borsada şehir endekslerinin değişimi
07.07.2020 18:49 | Son Güncelleme: 07.07.2020 18:59

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 367.869 1,74
BIST ANKARA 212.549 1,62
BIST ANTALYA 139.145 4,51
BIST BALIKESİR 136.277 -1,09
BIST BURSA 254.180 0,22
BIST DENIZLI 254.180 -0,37
BIST ISTANBUL 124.226 0,88
BIST IZMIR 251.311 1,09
BIST KAYSERI 580.797 1,64
BIST KOCAELI 232.064 1,27
BIST KONYA 113.237 -0,78
BIST TEKIRDAĞ 779.117 -0,62

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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