Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 361.580 0,82
BIST ANKARA 209.168 2,53
BIST ANTALYA 133.146 5,51
BIST BALIKESİR 137.774 4,75
BIST BURSA 253.
06.07.2020 18:41 | Son Güncelleme: 06.07.2020 18:44
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|361.580
|0,82
|BIST ANKARA
|209.168
|2,53
|BIST ANTALYA
|133.146
|5,51
|BIST BALIKESİR
|137.774
|4,75
|BIST BURSA
|253.616
|3,02
|BIST DENIZLI
|255.131
|-0,02
|BIST ISTANBUL
|123.139
|2,08
|BIST IZMIR
|248.605
|2,71
|BIST KAYSERI
|571.421
|3,60
|BIST KOCAELI
|229.154
|0,66
|BIST KONYA
|114.132
|3,06
|BIST TEKIRDAĞ
|784.010
|2,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA