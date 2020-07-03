Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 358.656 -1,16
BIST ANKARA 204.014 0,11
BIST ANTALYA 126.192 1,33
BIST BALIKESİR 131.526 -0,29
BIST BURSA 246.
03.07.2020 18:41 | Son Güncelleme: 03.07.2020 18:41
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|358.656
|-1,16
|BIST ANKARA
|204.014
|0,11
|BIST ANTALYA
|126.192
|1,33
|BIST BALIKESİR
|131.526
|-0,29
|BIST BURSA
|246.191
|1,73
|BIST DENIZLI
|255.180
|-0,26
|BIST ISTANBUL
|120.624
|-1,24
|BIST IZMIR
|242.045
|-0,73
|BIST KAYSERI
|551.589
|1,00
|BIST KOCAELI
|227.656
|-0,98
|BIST KONYA
|110.745
|1,17
|BIST TEKIRDAĞ
|765.965
|0,71
Kaynak: AA