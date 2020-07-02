Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 362.863 3,84
BIST ANKARA 203.797 1,26
BIST ANTALYA 124.537 4,93
BIST BALIKESİR 131.908 2,12
BIST BURSA 242.
02.07.2020 18:37 | Son Güncelleme: 02.07.2020 18:40
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|362.863
|3,84
|BIST ANKARA
|203.797
|1,26
|BIST ANTALYA
|124.537
|4,93
|BIST BALIKESİR
|131.908
|2,12
|BIST BURSA
|242.013
|2,76
|BIST DENIZLI
|255.852
|2,24
|BIST ISTANBUL
|122.144
|1,30
|BIST IZMIR
|243.830
|1,96
|BIST KAYSERI
|546.107
|1,08
|BIST KOCAELI
|229.908
|1,85
|BIST KONYA
|109.464
|2,98
|BIST TEKIRDAĞ
|760.570
|4,27
Kaynak: AA