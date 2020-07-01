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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 349.435 1,61
BIST ANKARA 201.257 0,66
BIST ANTALYA 118.688 1,79
BIST BALIKESİR 129.176 1,28
BIST BURSA 235.

Borsada şehir endekslerinin değişimi
01.07.2020 18:35 | Son Güncelleme: 01.07.2020 18:46

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 349.435 1,61
BIST ANKARA 201.257 0,66
BIST ANTALYA 118.688 1,79
BIST BALIKESİR 129.176 1,28
BIST BURSA 235.509 -0,35
BIST DENIZLI 250.253 -2,58
BIST ISTANBUL 120.575 -0,75
BIST IZMIR 239.133 -0,69
BIST KAYSERI 540.267 1,78
BIST KOCAELI 225.723 -1,18
BIST KONYA 106.300 0,98
BIST TEKIRDAĞ 729.402 -1,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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