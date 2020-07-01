Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 349.435 1,61
BIST ANKARA 201.257 0,66
BIST ANTALYA 118.688 1,79
BIST BALIKESİR 129.176 1,28
BIST BURSA 235.
01.07.2020 18:35 | Son Güncelleme: 01.07.2020 18:46
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|349.435
|1,61
|BIST ANKARA
|201.257
|0,66
|BIST ANTALYA
|118.688
|1,79
|BIST BALIKESİR
|129.176
|1,28
|BIST BURSA
|235.509
|-0,35
|BIST DENIZLI
|250.253
|-2,58
|BIST ISTANBUL
|120.575
|-0,75
|BIST IZMIR
|239.133
|-0,69
|BIST KAYSERI
|540.267
|1,78
|BIST KOCAELI
|225.723
|-1,18
|BIST KONYA
|106.300
|0,98
|BIST TEKIRDAĞ
|729.402
|-1,15
Kaynak: AA