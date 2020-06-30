Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 343.902 0,27
BIST ANKARA 199.935 1,67
BIST ANTALYA 116.601 2,08
BIST BALIKESİR 127.546 0,40
BIST BURSA 236.
30.06.2020 18:39 | Son Güncelleme: 30.06.2020 18:43
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|343.902
|0,27
|BIST ANKARA
|199.935
|1,67
|BIST ANTALYA
|116.601
|2,08
|BIST BALIKESİR
|127.546
|0,40
|BIST BURSA
|236.326
|3,28
|BIST DENIZLI
|256.868
|0,16
|BIST ISTANBUL
|121.489
|0,84
|BIST IZMIR
|240.800
|1,37
|BIST KAYSERI
|530.806
|2,60
|BIST KOCAELI
|228.412
|-0,19
|BIST KONYA
|105.272
|1,63
|BIST TEKIRDAĞ
|737.887
|1,66
Kaynak: AA