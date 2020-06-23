Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 341.930 -0,10
BIST ANKARA 197.223 0,39
BIST ANTALYA 114.017 3,27
BIST BALIKESİR 124.071 -0,28
BIST BURSA 221.
23.06.2020 18:43 | Son Güncelleme: 23.06.2020 18:46
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|341.930
|-0,10
|BIST ANKARA
|197.223
|0,39
|BIST ANTALYA
|114.017
|3,27
|BIST BALIKESİR
|124.071
|-0,28
|BIST BURSA
|221.019
|2,44
|BIST DENIZLI
|273.601
|6,70
|BIST ISTANBUL
|119.855
|0,28
|BIST IZMIR
|234.859
|-0,42
|BIST KAYSERI
|498.830
|0,74
|BIST KOCAELI
|226.808
|-0,08
|BIST KONYA
|103.125
|0,75
|BIST TEKIRDAĞ
|733.664
|0,14
Kaynak: AA