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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 344.547 -0,09
BIST ANKARA 195.063 -0,25
BIST ANTALYA 108.326 -1,79
BIST BALIKESİR 122.650 -1,55
BIST BURSA 210.

Borsada şehir endekslerinin değişimi
19.06.2020 18:43 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:46

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 344.547 -0,09
BIST ANKARA 195.063 -0,25
BIST ANTALYA 108.326 -1,79
BIST BALIKESİR 122.650 -1,55
BIST BURSA 210.165 -0,49
BIST DENIZLI 240.498 -3,86
BIST ISTANBUL 118.773 0,78
BIST IZMIR 233.442 0,90
BIST KAYSERI 482.348 -1,86
BIST KOCAELI 223.018 0,38
BIST KONYA 101.294 0,31
BIST TEKIRDAĞ 725.938 -3,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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