Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 344.846 2,26
BIST ANKARA 195.546 1,83
BIST ANTALYA 110.296 -0,28
BIST BALIKESİR 124.578 -0,47
BIST BURSA 211.
18.06.2020 18:33 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:33
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|344.846
|2,26
|BIST ANKARA
|195.546
|1,83
|BIST ANTALYA
|110.296
|-0,28
|BIST BALIKESİR
|124.578
|-0,47
|BIST BURSA
|211.209
|0,37
|BIST DENIZLI
|250.156
|-2,29
|BIST ISTANBUL
|117.856
|2,29
|BIST IZMIR
|231.365
|1,28
|BIST KAYSERI
|491.465
|-0,10
|BIST KOCAELI
|222.164
|-0,32
|BIST KONYA
|100.984
|-1,05
|BIST TEKIRDAĞ
|750.884
|-4,05
Kaynak: AA