Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 337.227 -1,38
BIST ANKARA 192.041 -1,07
BIST ANTALYA 110.605 -0,39
BIST BALIKESİR 125.167 0,00
BIST BURSA 210.
17.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 17.06.2020 19:10
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|337.227
|-1,38
|BIST ANKARA
|192.041
|-1,07
|BIST ANTALYA
|110.605
|-0,39
|BIST BALIKESİR
|125.167
|0,00
|BIST BURSA
|210.436
|1,28
|BIST DENIZLI
|256.015
|-3,58
|BIST ISTANBUL
|115.219
|0,06
|BIST IZMIR
|228.434
|-0,57
|BIST KAYSERI
|491.955
|1,70
|BIST KOCAELI
|222.874
|-0,07
|BIST KONYA
|102.056
|-0,53
|BIST TEKIRDAĞ
|782.608
|3,88
Kaynak: AA