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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 341.936 0,21
BIST ANKARA 194.117 1,88
BIST ANTALYA 111.033 0,58
BIST BALIKESİR 125.171 0,68
BIST BURSA 207.

Borsada şehir endekslerinin değişimi
16.06.2020 18:41 | Son Güncelleme: 16.06.2020 19:02

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 341.936 0,21
BIST ANKARA 194.117 1,88
BIST ANTALYA 111.033 0,58
BIST BALIKESİR 125.171 0,68
BIST BURSA 207.786 1,72
BIST DENIZLI 265.517 -3,63
BIST ISTANBUL 115.152 1,46
BIST IZMIR 229.736 1,08
BIST KAYSERI 483.718 2,11
BIST KOCAELI 223.019 2,03
BIST KONYA 102.602 -1,69
BIST TEKIRDAĞ 753.377 7,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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