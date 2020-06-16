Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 341.936 0,21
BIST ANKARA 194.117 1,88
BIST ANTALYA 111.033 0,58
BIST BALIKESİR 125.171 0,68
BIST BURSA 207.
16.06.2020 18:41 | Son Güncelleme: 16.06.2020 19:02
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|341.936
|0,21
|BIST ANKARA
|194.117
|1,88
|BIST ANTALYA
|111.033
|0,58
|BIST BALIKESİR
|125.171
|0,68
|BIST BURSA
|207.786
|1,72
|BIST DENIZLI
|265.517
|-3,63
|BIST ISTANBUL
|115.152
|1,46
|BIST IZMIR
|229.736
|1,08
|BIST KAYSERI
|483.718
|2,11
|BIST KOCAELI
|223.019
|2,03
|BIST KONYA
|102.602
|-1,69
|BIST TEKIRDAĞ
|753.377
|7,55
Kaynak: AA