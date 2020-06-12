Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 327.567 -0,73
BIST ANKARA 189.824 0,08
BIST ANTALYA 113.752 -0,33
BIST BALIKESİR 125.233 2,25
BIST BURSA 203.
12.06.2020 18:33 | Son Güncelleme: 12.06.2020 18:42
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|327.567
|-0,73
|BIST ANKARA
|189.824
|0,08
|BIST ANTALYA
|113.752
|-0,33
|BIST BALIKESİR
|125.233
|2,25
|BIST BURSA
|203.621
|0,47
|BIST DENIZLI
|273.446
|-1,66
|BIST ISTANBUL
|113.475
|0,88
|BIST IZMIR
|225.573
|-0,12
|BIST KAYSERI
|473.132
|-0,61
|BIST KOCAELI
|221.253
|1,57
|BIST KONYA
|103.522
|1,00
|BIST TEKIRDAĞ
|690.125
|0,59
Kaynak: AA