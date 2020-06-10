Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 329.090 2,49
BIST ANKARA 189.853 0,90
BIST ANTALYA 111.522 4,95
BIST BALIKESİR 123.098 1,75
BIST BURSA 204.
10.06.2020 18:39 | Son Güncelleme: 10.06.2020 19:15
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|329.090
|2,49
|BIST ANKARA
|189.853
|0,90
|BIST ANTALYA
|111.522
|4,95
|BIST BALIKESİR
|123.098
|1,75
|BIST BURSA
|204.343
|0,81
|BIST DENIZLI
|273.089
|6,64
|BIST ISTANBUL
|112.987
|0,39
|BIST IZMIR
|222.502
|1,36
|BIST KAYSERI
|478.173
|0,39
|BIST KOCAELI
|218.223
|0,40
|BIST KONYA
|101.443
|1,44
|BIST TEKIRDAĞ
|680.037
|0,28
Kaynak: AA