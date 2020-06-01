Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 326.109 0,52
BIST ANKARA 188.731 2,47
BIST ANTALYA 101.321 2,36
BIST BALIKESİR 124.179 -0,87
BIST BURSA 196.
01.06.2020 18:41 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:41
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|326.109
|0,52
|BIST ANKARA
|188.731
|2,47
|BIST ANTALYA
|101.321
|2,36
|BIST BALIKESİR
|124.179
|-0,87
|BIST BURSA
|196.204
|1,62
|BIST DENIZLI
|202.145
|5,30
|BIST ISTANBUL
|110.187
|1,39
|BIST IZMIR
|215.318
|1,91
|BIST KAYSERI
|480.730
|1,54
|BIST KOCAELI
|215.231
|2,82
|BIST KONYA
|97.776
|-0,04
|BIST TEKIRDAĞ
|690.885
|-1,18
Kaynak: AA