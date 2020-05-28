Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 332.599 3,45
BIST ANKARA 185.677 0,42
BIST ANTALYA 98.864 -2,26
BIST BALIKESİR 124.311 -2,09
BIST BURSA 195.
28.05.2020 18:47 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:47
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|332.599
|3,45
|BIST ANKARA
|185.677
|0,42
|BIST ANTALYA
|98.864
|-2,26
|BIST BALIKESİR
|124.311
|-2,09
|BIST BURSA
|195.190
|0,87
|BIST DENIZLI
|186.710
|2,12
|BIST ISTANBUL
|109.424
|0,43
|BIST IZMIR
|211.675
|-1,19
|BIST KAYSERI
|472.868
|-1,21
|BIST KOCAELI
|211.232
|0,34
|BIST KONYA
|94.755
|0,63
|BIST TEKIRDAĞ
|703.004
|1,31
Kaynak: AA