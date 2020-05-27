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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 321.497 0,89
BIST ANKARA 184.907 1,60
BIST ANTALYA 101.155 1,31
BIST BALIKESİR 126.964 1,81
BIST BURSA 193.

Borsada şehir endekslerinin değişimi
27.05.2020 18:55 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:55

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 321.497 0,89
BIST ANKARA 184.907 1,60
BIST ANTALYA 101.155 1,31
BIST BALIKESİR 126.964 1,81
BIST BURSA 193.499 2,12
BIST DENIZLI 182.843 1,98
BIST ISTANBUL 108.954 2,70
BIST IZMIR 214.231 0,97
BIST KAYSERI 478.666 0,77
BIST KOCAELI 210.511 2,93
BIST KONYA 94.164 1,39
BIST TEKIRDAĞ 693.932 3,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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