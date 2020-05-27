Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 321.497 0,89
BIST ANKARA 184.907 1,60
BIST ANTALYA 101.155 1,31
BIST BALIKESİR 126.964 1,81
BIST BURSA 193.
27.05.2020 18:55 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:55
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|321.497
|0,89
|BIST ANKARA
|184.907
|1,60
|BIST ANTALYA
|101.155
|1,31
|BIST BALIKESİR
|126.964
|1,81
|BIST BURSA
|193.499
|2,12
|BIST DENIZLI
|182.843
|1,98
|BIST ISTANBUL
|108.954
|2,70
|BIST IZMIR
|214.231
|0,97
|BIST KAYSERI
|478.666
|0,77
|BIST KOCAELI
|210.511
|2,93
|BIST KONYA
|94.164
|1,39
|BIST TEKIRDAĞ
|693.932
|3,46
Kaynak: AA