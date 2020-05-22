Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 318.655 0,47
BIST ANKARA 181.987 -1,08
BIST ANTALYA 99.848 0,63
BIST BALIKESİR 124.708 0,98
BIST BURSA 189.
22.05.2020 19:03 | Son Güncelleme: 22.05.2020 19:03
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|318.655
|0,47
|BIST ANKARA
|181.987
|-1,08
|BIST ANTALYA
|99.848
|0,63
|BIST BALIKESİR
|124.708
|0,98
|BIST BURSA
|189.488
|1,14
|BIST DENIZLI
|179.284
|-0,64
|BIST ISTANBUL
|106.092
|0,61
|BIST IZMIR
|212.172
|0,31
|BIST KAYSERI
|475.000
|0,14
|BIST KOCAELI
|204.509
|0,85
|BIST KONYA
|92.875
|-0,65
|BIST TEKIRDAĞ
|670.694
|1,02
Kaynak: AA