Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 317.157 -2,21
BIST ANKARA 183.981 0,07
BIST ANTALYA 99.226 -1,09
BIST BALIKESİR 123.497 -1,17
BIST BURSA 187.
21.05.2020 18:37 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:37
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|317.157
|-2,21
|BIST ANKARA
|183.981
|0,07
|BIST ANTALYA
|99.226
|-1,09
|BIST BALIKESİR
|123.497
|-1,17
|BIST BURSA
|187.351
|0,50
|BIST DENIZLI
|180.435
|-0,09
|BIST ISTANBUL
|105.446
|0,73
|BIST IZMIR
|211.517
|-0,19
|BIST KAYSERI
|474.344
|-1,24
|BIST KOCAELI
|202.780
|-2,01
|BIST KONYA
|93.487
|-1,46
|BIST TEKIRDAĞ
|663.930
|-2,73
Kaynak: AA