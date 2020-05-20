Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 324.316 2,39
BIST ANKARA 183.850 0,70
BIST ANTALYA 100.322 1,20
BIST BALIKESİR 124.959 0,12
BIST BURSA 186.
20.05.2020 18:46 | Son Güncelleme: 20.05.2020 18:46
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|324.316
|2,39
|BIST ANKARA
|183.850
|0,70
|BIST ANTALYA
|100.322
|1,20
|BIST BALIKESİR
|124.959
|0,12
|BIST BURSA
|186.413
|0,31
|BIST DENIZLI
|180.606
|5,33
|BIST ISTANBUL
|104.685
|0,63
|BIST IZMIR
|211.925
|-0,16
|BIST KAYSERI
|480.280
|3,71
|BIST KOCAELI
|206.937
|1,21
|BIST KONYA
|94.874
|1,33
|BIST TEKIRDAĞ
|682.584
|-0,30
Kaynak: AA