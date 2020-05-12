Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 282.600 0,14
BIST ANKARA 174.190 3,21
BIST ANTALYA 97.239 5,79
BIST BALIKESİR 116.733 1,83
BIST BURSA 176.
12.05.2020 18:42 | Son Güncelleme: 12.05.2020 18:42
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|282.600
|0,14
|BIST ANKARA
|174.190
|3,21
|BIST ANTALYA
|97.239
|5,79
|BIST BALIKESİR
|116.733
|1,83
|BIST BURSA
|176.865
|1,25
|BIST DENIZLI
|163.576
|1,89
|BIST ISTANBUL
|102.208
|1,83
|BIST IZMIR
|209.220
|0,92
|BIST KAYSERI
|439.795
|2,38
|BIST KOCAELI
|208.620
|2,34
|BIST KONYA
|91.994
|1,19
|BIST TEKIRDAĞ
|657.106
|7,75
Kaynak: AA