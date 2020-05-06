Borsada şehir endekslerinin değişimi
06.05.2020 18:42 | Son Güncelleme: 06.05.2020 18:42
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 279.308 0,38
BIST ANKARA 172.104 0,12
BIST ANTALYA 94.256 -0,34
BIST BALIKESİR 118.353 1,49
BIST BURSA 178.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|279.308
|0,38
|BIST ANKARA
|172.104
|0,12
|BIST ANTALYA
|94.256
|-0,34
|BIST BALIKESİR
|118.353
|1,49
|BIST BURSA
|178.141
|-0,55
|BIST DENIZLI
|156.464
|-1,81
|BIST ISTANBUL
|100.433
|-0,44
|BIST IZMIR
|208.270
|1,65
|BIST KAYSERI
|422.788
|-0,06
|BIST KOCAELI
|204.187
|-1,11
|BIST KONYA
|86.597
|-1,13
|BIST TEKIRDAĞ
|582.274
|-7,19
Kaynak: AA