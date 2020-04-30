Borsada şehir endekslerinin değişimi
30.04.2020 18:52 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:52
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 274.900 -0,45
BIST ANKARA 172.337 -1,42
BIST ANTALYA 91.769 2,84
BIST BALIKESİR 117.877 -4,43
BIST BURSA 186.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|274.900
|-0,45
|BIST ANKARA
|172.337
|-1,42
|BIST ANTALYA
|91.769
|2,84
|BIST BALIKESİR
|117.877
|-4,43
|BIST BURSA
|186.983
|-1,30
|BIST DENIZLI
|157.705
|-3,46
|BIST ISTANBUL
|102.654
|0,08
|BIST IZMIR
|205.963
|-1,80
|BIST KAYSERI
|427.584
|-1,43
|BIST KOCAELI
|213.132
|1,69
|BIST KONYA
|92.525
|0,05
|BIST TEKIRDAĞ
|618.335
|-8,55
Kaynak: AA