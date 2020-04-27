Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 276.034 2,08
BIST ANKARA 174.874 3,23
BIST ANTALYA 89.987 6,97
BIST BALIKESİR 118.274 6,28
BIST BURSA 182.
27.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 27.04.2020 18:46
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|276.034
|2,08
|BIST ANKARA
|174.874
|3,23
|BIST ANTALYA
|89.987
|6,97
|BIST BALIKESİR
|118.274
|6,28
|BIST BURSA
|182.788
|3,29
|BIST DENIZLI
|161.318
|2,74
|BIST ISTANBUL
|102.669
|2,71
|BIST IZMIR
|205.193
|2,57
|BIST KAYSERI
|421.006
|3,31
|BIST KOCAELI
|202.080
|1,49
|BIST KONYA
|87.965
|5,97
|BIST TEKIRDAĞ
|611.600
|8,87
Kaynak: AA