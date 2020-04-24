Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 270.418 0,95
BIST ANKARA 169.407 0,71
BIST ANTALYA 84.124 3,15
BIST BALIKESİR 111.282 5,09
BIST BURSA 176.
24.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:46
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|270.418
|0,95
|BIST ANKARA
|169.407
|0,71
|BIST ANTALYA
|84.124
|3,15
|BIST BALIKESİR
|111.282
|5,09
|BIST BURSA
|176.959
|1,71
|BIST DENIZLI
|157.013
|2,99
|BIST ISTANBUL
|99.959
|0,32
|BIST IZMIR
|200.048
|1,33
|BIST KAYSERI
|407.521
|1,69
|BIST KOCAELI
|199.117
|0,12
|BIST KONYA
|83.005
|3,79
|BIST TEKIRDAĞ
|561.761
|8,85
Kaynak: AA