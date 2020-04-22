Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 267.879 2,66
BIST ANKARA 168.209 2,20
BIST ANTALYA 81.553 1,36
BIST BALIKESİR 105.895 2,03
BIST BURSA 173.
22.04.2020 18:54 | Son Güncelleme: 22.04.2020 18:54
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|267.879
|2,66
|BIST ANKARA
|168.209
|2,20
|BIST ANTALYA
|81.553
|1,36
|BIST BALIKESİR
|105.895
|2,03
|BIST BURSA
|173.979
|1,16
|BIST DENIZLI
|152.455
|2,61
|BIST ISTANBUL
|99.636
|1,05
|BIST IZMIR
|197.430
|1,10
|BIST KAYSERI
|400.734
|-0,09
|BIST KOCAELI
|198.874
|1,89
|BIST KONYA
|79.972
|1,62
|BIST TEKIRDAĞ
|516.084
|7,49
Kaynak: AA