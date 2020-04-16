Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 256.552 0,75
BIST ANKARA 165.096 1,39
BIST ANTALYA 77.056 -0,55
BIST BALIKESİR 101.246 5,12
BIST BURSA 165.
16.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:42
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|256.552
|0,75
|BIST ANKARA
|165.096
|1,39
|BIST ANTALYA
|77.056
|-0,55
|BIST BALIKESİR
|101.246
|5,12
|BIST BURSA
|165.532
|0,89
|BIST DENIZLI
|138.950
|0,53
|BIST ISTANBUL
|96.786
|-0,12
|BIST IZMIR
|193.898
|2,09
|BIST KAYSERI
|369.976
|1,15
|BIST KOCAELI
|189.572
|-0,31
|BIST KONYA
|78.345
|3,19
|BIST TEKIRDAĞ
|445.964
|6,13
Kaynak: AA