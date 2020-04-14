Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 265.079 1,48
BIST ANKARA 166.556 5,62
BIST ANTALYA 83.231 -0,26
BIST BALIKESİR 100.102 2,40
BIST BURSA 164.
14.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:44
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|265.079
|1,48
|BIST ANKARA
|166.556
|5,62
|BIST ANTALYA
|83.231
|-0,26
|BIST BALIKESİR
|100.102
|2,40
|BIST BURSA
|164.849
|2,51
|BIST DENIZLI
|138.374
|5,62
|BIST ISTANBUL
|100.957
|2,66
|BIST IZMIR
|195.027
|3,72
|BIST KAYSERI
|385.773
|1,98
|BIST KOCAELI
|197.335
|1,28
|BIST KONYA
|78.196
|3,84
|BIST TEKIRDAĞ
|429.880
|1,37
Kaynak: AA