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Borsa İstanbul, Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 265.079 1,48
BIST ANKARA 166.556 5,62
BIST ANTALYA 83.231 -0,26
BIST BALIKESİR 100.102 2,40
BIST BURSA 164.

14.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:44
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 265.079 1,48
BIST ANKARA 166.556 5,62
BIST ANTALYA 83.231 -0,26
BIST BALIKESİR 100.102 2,40
BIST BURSA 164.849 2,51
BIST DENIZLI 138.374 5,62
BIST ISTANBUL 100.957 2,66
BIST IZMIR 195.027 3,72
BIST KAYSERI 385.773 1,98
BIST KOCAELI 197.335 1,28
BIST KONYA 78.196 3,84
BIST TEKIRDAĞ 429.880 1,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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