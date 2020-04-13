Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 261.207 -0,17
BIST ANKARA 157.697 0,09
BIST ANTALYA 83.446 0,82
BIST BALIKESİR 97.755 6,02
BIST BURSA 160.
13.04.2020 18:40 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:40
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|261.207
|-0,17
|BIST ANKARA
|157.697
|0,09
|BIST ANTALYA
|83.446
|0,82
|BIST BALIKESİR
|97.755
|6,02
|BIST BURSA
|160.811
|0,36
|BIST DENIZLI
|131.014
|0,63
|BIST ISTANBUL
|98.341
|1,37
|BIST IZMIR
|188.039
|1,39
|BIST KAYSERI
|378.268
|-0,25
|BIST KOCAELI
|194.845
|-1,96
|BIST KONYA
|75.305
|0,47
|BIST TEKIRDAĞ
|424.066
|1,59
Kaynak: AA