Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 266.906 8,28
BIST ANKARA 148.408 3,12
BIST ANTALYA 74.380 7,67
BIST BALIKESİR 89.095 3,90
BIST BURSA 154.
06.04.2020 18:38 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:38
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|266.906
|8,28
|BIST ANKARA
|148.408
|3,12
|BIST ANTALYA
|74.380
|7,67
|BIST BALIKESİR
|89.095
|3,90
|BIST BURSA
|154.291
|6,89
|BIST DENIZLI
|124.847
|6,26
|BIST ISTANBUL
|92.240
|3,30
|BIST IZMIR
|179.332
|3,74
|BIST KAYSERI
|362.148
|3,20
|BIST KOCAELI
|187.359
|2,20
|BIST KONYA
|69.961
|5,30
|BIST TEKIRDAĞ
|407.909
|2,31
Kaynak: AA