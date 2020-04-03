Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 246.505 6,98
BIST ANKARA 143.924 0,40
BIST ANTALYA 69.079 2,95
BIST BALIKESİR 85.748 -0,29
BIST BURSA 144.
03.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:44
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|246.505
|6,98
|BIST ANKARA
|143.924
|0,40
|BIST ANTALYA
|69.079
|2,95
|BIST BALIKESİR
|85.748
|-0,29
|BIST BURSA
|144.347
|2,23
|BIST DENIZLI
|117.495
|0,04
|BIST ISTANBUL
|89.297
|0,08
|BIST IZMIR
|172.867
|-0,24
|BIST KAYSERI
|350.929
|-0,93
|BIST KOCAELI
|183.333
|1,90
|BIST KONYA
|66.442
|0,09
|BIST TEKIRDAĞ
|398.695
|-2,12
Kaynak: AA