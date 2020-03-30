Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 236.859 6,48
BIST ANKARA 142.572 0,57
BIST ANTALYA 60.476 3,87
BIST BALIKESİR 79.765 1,10
BIST BURSA 139.
30.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:40
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|236.859
|6,48
|BIST ANKARA
|142.572
|0,57
|BIST ANTALYA
|60.476
|3,87
|BIST BALIKESİR
|79.765
|1,10
|BIST BURSA
|139.544
|1,45
|BIST DENIZLI
|110.954
|5,40
|BIST ISTANBUL
|86.990
|-1,20
|BIST IZMIR
|165.673
|1,13
|BIST KAYSERI
|328.888
|0,93
|BIST KOCAELI
|165.804
|-1,62
|BIST KONYA
|62.792
|2,44
|BIST TEKIRDAĞ
|400.368
|-7,12
Kaynak: AA