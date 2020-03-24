Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 185.046 7,73
BIST ANKARA 140.287 8,15
BIST ANTALYA 54.854 4,92
BIST BALIKESİR 76.728 7,71
BIST BURSA 141.
24.03.2020 19:02 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:02
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|185.046
|7,73
|BIST ANKARA
|140.287
|8,15
|BIST ANTALYA
|54.854
|4,92
|BIST BALIKESİR
|76.728
|7,71
|BIST BURSA
|141.594
|9,25
|BIST DENIZLI
|96.088
|9,02
|BIST ISTANBUL
|87.704
|4,83
|BIST IZMIR
|160.394
|7,35
|BIST KAYSERI
|319.799
|7,06
|BIST KOCAELI
|163.679
|7,10
|BIST KONYA
|56.092
|8,86
|BIST TEKIRDAĞ
|389.355
|9,94
Kaynak: AA