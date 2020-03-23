Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 171.764 -4,72
BIST ANKARA 129.710 -0,30
BIST ANTALYA 52.282 -6,78
BIST BALIKESİR 71.236 2,74
BIST BURSA 129.
23.03.2020 18:54 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:54
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|171.764
|-4,72
|BIST ANKARA
|129.710
|-0,30
|BIST ANTALYA
|52.282
|-6,78
|BIST BALIKESİR
|71.236
|2,74
|BIST BURSA
|129.611
|-3,05
|BIST DENIZLI
|88.134
|-4,40
|BIST ISTANBUL
|83.665
|-0,94
|BIST IZMIR
|149.411
|0,86
|BIST KAYSERI
|298.717
|-0,69
|BIST KOCAELI
|152.829
|-0,12
|BIST KONYA
|51.528
|-0,58
|BIST TEKIRDAĞ
|354.152
|7,77
Kaynak: AA