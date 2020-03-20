Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 180.273 0,94
BIST ANKARA 130.106 2,73
BIST ANTALYA 56.086 3,50
BIST BALIKESİR 69.336 2,39
BIST BURSA 133.
20.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:52
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|180.273
|0,94
|BIST ANKARA
|130.106
|2,73
|BIST ANTALYA
|56.086
|3,50
|BIST BALIKESİR
|69.336
|2,39
|BIST BURSA
|133.689
|1,50
|BIST DENIZLI
|92.193
|0,52
|BIST ISTANBUL
|84.462
|1,99
|BIST IZMIR
|148.134
|1,78
|BIST KAYSERI
|300.794
|2,12
|BIST KOCAELI
|153.019
|2,86
|BIST KONYA
|51.829
|1,47
|BIST TEKIRDAĞ
|328.628
|8,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA