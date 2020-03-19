Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 178.598 -0,94
BIST ANKARA 126.652 -0,75
BIST ANTALYA 54.188 -3,53
BIST BALIKESİR 67.721 -1,57
BIST BURSA 131.
19.03.2020 18:44 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:44
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|178.598
|-0,94
|BIST ANKARA
|126.652
|-0,75
|BIST ANTALYA
|54.188
|-3,53
|BIST BALIKESİR
|67.721
|-1,57
|BIST BURSA
|131.714
|-1,52
|BIST DENIZLI
|91.720
|0,07
|BIST ISTANBUL
|82.818
|-0,40
|BIST IZMIR
|145.547
|1,40
|BIST KAYSERI
|294.547
|-2,74
|BIST KOCAELI
|148.769
|-2,71
|BIST KONYA
|51.079
|-1,53
|BIST TEKIRDAĞ
|302.929
|2,89
Kaynak: AA