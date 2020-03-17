Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 177.669 -7,49
BIST ANKARA 129.187 -3,40
BIST ANTALYA 58.081 -6,02
BIST BALIKESİR 69.386 0,46
BIST BURSA 137.
17.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:36
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|177.669
|-7,49
|BIST ANKARA
|129.187
|-3,40
|BIST ANTALYA
|58.081
|-6,02
|BIST BALIKESİR
|69.386
|0,46
|BIST BURSA
|137.480
|-6,67
|BIST DENIZLI
|93.011
|-7,61
|BIST ISTANBUL
|84.802
|-1,60
|BIST IZMIR
|146.178
|-4,47
|BIST KAYSERI
|306.345
|-2,08
|BIST KOCAELI
|160.689
|-6,24
|BIST KONYA
|52.016
|-7,39
|BIST TEKIRDAĞ
|308.496
|-9,20
Kaynak: AA