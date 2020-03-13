Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 211.938 5,03
BIST ANKARA 147.242 3,98
BIST ANTALYA 68.397 4,04
BIST BALIKESİR 74.509 4,43
BIST BURSA 160.
13.03.2020 19:02 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:02
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|211.938
|5,03
|BIST ANKARA
|147.242
|3,98
|BIST ANTALYA
|68.397
|4,04
|BIST BALIKESİR
|74.509
|4,43
|BIST BURSA
|160.477
|-0,51
|BIST DENIZLI
|108.526
|5,67
|BIST ISTANBUL
|93.586
|3,19
|BIST IZMIR
|166.930
|2,76
|BIST KAYSERI
|343.363
|2,75
|BIST KOCAELI
|186.661
|-0,22
|BIST KONYA
|62.115
|5,99
|BIST TEKIRDAĞ
|376.162
|-6,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA