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Borsa İstanbul, Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 244.829 -7,53
BIST ANKARA 163.430 -7,93
BIST ANTALYA 88.245 -10,41
BIST BALIKESİR 86.719 -9,60
BIST BURSA 181.

09.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:42
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 244.829 -7,53
BIST ANKARA 163.430 -7,93
BIST ANTALYA 88.245 -10,41
BIST BALIKESİR 86.719 -9,60
BIST BURSA 181.939 -8,12
BIST DENIZLI 138.606 -10,43
BIST ISTANBUL 103.795 -5,73
BIST IZMIR 189.798 -6,14
BIST KAYSERI 408.748 -7,81
BIST KOCAELI 210.951 -3,19
BIST KONYA 77.598 -9,75
BIST TEKIRDAĞ 399.657 -6,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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