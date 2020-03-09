Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 244.829 -7,53
BIST ANKARA 163.430 -7,93
BIST ANTALYA 88.245 -10,41
BIST BALIKESİR 86.719 -9,60
BIST BURSA 181.
09.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:42
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|244.829
|-7,53
|BIST ANKARA
|163.430
|-7,93
|BIST ANTALYA
|88.245
|-10,41
|BIST BALIKESİR
|86.719
|-9,60
|BIST BURSA
|181.939
|-8,12
|BIST DENIZLI
|138.606
|-10,43
|BIST ISTANBUL
|103.795
|-5,73
|BIST IZMIR
|189.798
|-6,14
|BIST KAYSERI
|408.748
|-7,81
|BIST KOCAELI
|210.951
|-3,19
|BIST KONYA
|77.598
|-9,75
|BIST TEKIRDAĞ
|399.657
|-6,23
Kaynak: AA