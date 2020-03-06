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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 264.754 -3,29
BIST ANKARA 177.498 -0,81
BIST ANTALYA 98.494 -2,61
BIST BALIKESİR 95.933 -2,78
BIST BURSA 198.

06.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:52
Borsada şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 264.754 -3,29
BIST ANKARA 177.498 -0,81
BIST ANTALYA 98.494 -2,61
BIST BALIKESİR 95.933 -2,78
BIST BURSA 198.017 -3,32
BIST DENIZLI 154.749 -3,09
BIST ISTANBUL 110.108 -2,61
BIST IZMIR 202.224 -1,37
BIST KAYSERI 443.374 -1,78
BIST KOCAELI 217.894 -2,97
BIST KONYA 85.985 -3,48
BIST TEKIRDAĞ 426.232 -0,42

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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