06.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:52

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 264.754 -3,29 BIST ANKARA 177.498 -0,81 BIST ANTALYA 98.494 -2,61 BIST BALIKESİR 95.933 -2,78 BIST BURSA 198.017 -3,32 BIST DENIZLI 154.749 -3,09 BIST ISTANBUL 110.108 -2,61 BIST IZMIR 202.224 -1,37 BIST KAYSERI 443.374 -1,78 BIST KOCAELI 217.894 -2,97 BIST KONYA 85.985 -3,48 BIST TEKIRDAĞ 426.232 -0,42

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA