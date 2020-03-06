Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 264.754 -3,29
BIST ANKARA 177.498 -0,81
BIST ANTALYA 98.494 -2,61
BIST BALIKESİR 95.933 -2,78
BIST BURSA 198.
06.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:52
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|264.754
|-3,29
|BIST ANKARA
|177.498
|-0,81
|BIST ANTALYA
|98.494
|-2,61
|BIST BALIKESİR
|95.933
|-2,78
|BIST BURSA
|198.017
|-3,32
|BIST DENIZLI
|154.749
|-3,09
|BIST ISTANBUL
|110.108
|-2,61
|BIST IZMIR
|202.224
|-1,37
|BIST KAYSERI
|443.374
|-1,78
|BIST KOCAELI
|217.894
|-2,97
|BIST KONYA
|85.985
|-3,48
|BIST TEKIRDAĞ
|426.232
|-0,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA