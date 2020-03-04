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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 272.258 -2,54
BIST ANKARA 176.160 -2,54
BIST ANTALYA 99.605 -2,24
BIST BALIKESİR 99.178 -1,94
BIST BURSA 205.

04.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:46
Borsada şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 272.258 -2,54
BIST ANKARA 176.160 -2,54
BIST ANTALYA 99.605 -2,24
BIST BALIKESİR 99.178 -1,94
BIST BURSA 205.857 -1,44
BIST DENIZLI 160.211 -1,45
BIST ISTANBUL 112.455 -0,49
BIST IZMIR 204.963 -1,99
BIST KAYSERI 454.200 -1,96
BIST KOCAELI 225.808 -1,86
BIST KONYA 88.754 -3,06
BIST TEKIRDAĞ 426.867 -2,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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