Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 271.163 1,72
BIST ANKARA 169.966 1,95
BIST ANTALYA 99.282 3,94
BIST BALIKESİR 99.018 0,53
BIST BURSA 202.
02.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:46
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|271.163
|1,72
|BIST ANKARA
|169.966
|1,95
|BIST ANTALYA
|99.282
|3,94
|BIST BALIKESİR
|99.018
|0,53
|BIST BURSA
|202.651
|3,12
|BIST DENIZLI
|164.444
|4,70
|BIST ISTANBUL
|109.697
|1,70
|BIST IZMIR
|203.877
|1,88
|BIST KAYSERI
|453.997
|1,44
|BIST KOCAELI
|228.076
|1,27
|BIST KONYA
|87.496
|5,18
|BIST TEKIRDAĞ
|426.492
|4,95
Kaynak: AA