02.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:46

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 271.163 1,72 BIST ANKARA 169.966 1,95 BIST ANTALYA 99.282 3,94 BIST BALIKESİR 99.018 0,53 BIST BURSA 202.651 3,12 BIST DENIZLI 164.444 4,70 BIST ISTANBUL 109.697 1,70 BIST IZMIR 203.877 1,88 BIST KAYSERI 453.997 1,44 BIST KOCAELI 228.076 1,27 BIST KONYA 87.496 5,18 BIST TEKIRDAĞ 426.492 4,95

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA