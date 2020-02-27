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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 275.050 -6,91
BIST ANKARA 173.885 -3,83
BIST ANTALYA 102.880 -7,13
BIST BALIKESİR 106.384 -6,50
BIST BURSA 199.

27.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:50
Borsada şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 275.050 -6,91
BIST ANKARA 173.885 -3,83
BIST ANTALYA 102.880 -7,13
BIST BALIKESİR 106.384 -6,50
BIST BURSA 199.742 -4,91
BIST DENIZLI 166.325 -5,29
BIST ISTANBUL 112.586 -4,27
BIST IZMIR 209.538 -3,51
BIST KAYSERI 458.830 -4,18
BIST KOCAELI 228.649 -4,62
BIST KONYA 88.922 -6,33
BIST TEKIRDAĞ 435.127 -4,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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