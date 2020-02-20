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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 292.400 -4,57
BIST ANKARA 175.295 -4,03
BIST ANTALYA 105.824 -7,58
BIST BALIKESİR 110.410 -7,46
BIST BURSA 202.

20.02.2020 18:52 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:52
Borsada şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 292.400 -4,57
BIST ANKARA 175.295 -4,03
BIST ANTALYA 105.824 -7,58
BIST BALIKESİR 110.410 -7,46
BIST BURSA 202.591 -5,87
BIST DENIZLI 160.230 -7,69
BIST ISTANBUL 118.871 -3,48
BIST IZMIR 212.252 -4,56
BIST KAYSERI 475.636 -6,32
BIST KOCAELI 239.105 -1,61
BIST KONYA 89.554 -8,37
BIST TEKIRDAĞ 455.430 -4,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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