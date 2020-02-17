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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 309.921 0,59
BIST ANKARA 180.257 0,28
BIST ANTALYA 116.186 1,82
BIST BALIKESİR 120.054 -4,88
BIST BURSA 217.

17.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:38
Borsada şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 309.921 0,59
BIST ANKARA 180.257 0,28
BIST ANTALYA 116.186 1,82
BIST BALIKESİR 120.054 -4,88
BIST BURSA 217.023 -0,91
BIST DENIZLI 166.810 1,11
BIST ISTANBUL 124.703 1,10
BIST IZMIR 225.644 0,75
BIST KAYSERI 532.293 -2,88
BIST KOCAELI 244.830 1,19
BIST KONYA 100.682 0,68
BIST TEKIRDAĞ 496.813 0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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