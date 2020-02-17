17.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:38

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 309.921 0,59 BIST ANKARA 180.257 0,28 BIST ANTALYA 116.186 1,82 BIST BALIKESİR 120.054 -4,88 BIST BURSA 217.023 -0,91 BIST DENIZLI 166.810 1,11 BIST ISTANBUL 124.703 1,10 BIST IZMIR 225.644 0,75 BIST KAYSERI 532.293 -2,88 BIST KOCAELI 244.830 1,19 BIST KONYA 100.682 0,68 BIST TEKIRDAĞ 496.813 0,11

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)